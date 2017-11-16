Доктор Вика из Уфы собрала 1,5 миллиона на клинику в Никарагуа

Деньги удалось собрать меньше чем за месяц.

Врач инфекционист из Уфы Виктория Валикова собрала деньги для своего второго проекта – строительства клиники в маленькой рыбацкой деревне Эль-Розарио в Никарагуа. О том, что необходимая сумма в 1,5 млн руб собрана, Виктория сообщила Медиакорсети сегодня утром. Деньги собираются на краудфандинговой платформе boomstarter. Старт проекта был дан в октябре. Как следует из данных boomstarter, на сегодняшний момент собрано 1 538 963 руб. Всего у проекта 538 спонсоров. До завершения проекта еще 32 дня.

Виктория Валикова пояснила, что 16,5% от этой суммы пойдет на оплату налогов. Она рассказала, что если итоговая сумма будет больше, то она пойдет на создание инфраструктуры.

- Плюс 300 тыс руб - проложим дорогу и сможем помогать целому региону получать своевременную медицинскую помощь, плюс 500 тыс руб - купим "Скорую помощь", и у нас появится возможность быстрее добираться до экстренных пациентов. Никто не должен умирать, потому что живет слишком далеко от врача, - сказала Виктория Валикова. – Плюс 700 тыс руб - приобретем медицинскую мебель и оборудование. Мы поможем людям, которым никто никогда не помогал.

Напомним, ранее аналогичным способом уфимка собрала средства на строительство клиники в Гватемале, которая теперь успешно работает.