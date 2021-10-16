«Возможно, нужна медицинская помощь»: в Башкирии неделю ищут исчезнувшего активиста

«Возможно, нужна медицинская помощь»: в Башкирии неделю ищут исчезнувшего активиста
«Возможно, нужна медицинская помощь»: в Башкирии неделю ищут исчезнувшего активиста
Вчера, 16:13ОбществоТатьяна МайороваФото: vk.com
Сегодня, 16 октября, в соцсетях появилось обращение соратников общественника Ильгама Янбердина, заявивших о том, что близкие не могут связаться с ним уже почти неделю - с 11 октября.

«Убедительная просьба, если вы вдруг где увидите Янбердина Ильгама (Ильгам Вахтовик), сообщите мне, пожалуйста", - таково содержание тревожного поста общественницы Расимы Манаевой.

Она попросила присылать ей любую информацию о местонахождении Ильгама Янбердина в WhatsApp или звонить на номер 89050023727.

Расима Манаева предположила, что Ильгам мог попасть в беду и нуждается в медицинской помощи, поскольку о нем нет никаких известий уже шесть суток.

Напомним, Ильгам Янбердин известен в республике, как активный участник протестных акций. Среди них – митинги в защиту шихана Куштау и акции сторонников Алексея Навального. Он был привлечен в качестве ответчика к ответственности за несогласованные акции оппозиции, прошедшие в январе этого года.

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