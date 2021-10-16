В БашРТС попытались оправдать реплику своей сотрудницы о способах оплаты отопления

В БашРТС попытались оправдать реплику своей сотрудницы о способах оплаты отопления
В БашРТС попытались оправдать реплику своей сотрудницы о способах оплаты отопления
Вчера, 11:26ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Теплоснабжающая организация считает, что журналисты исказили смысл сказанного их сотрудницей, которая вовсе не имела в виду никаких оскорбительных для населения предложений.

Из информации, предоставленной ООО БашРТС, следует, что директор филиала «Теплосбыт» Ирина Попова говорила не о кредите на коммунальные услуги, а о возможности получить рассрочку при оплате большой суммы за отопление, которая прудсмотерна действующим законодательством.

- Между тем, в ООО «БашРТС» не считают такую возможность в настоящее время экономически выгодной для граждан в связи с тем, что указанное постановление правительства устанавливает достаточно высокую процентную ставку при рассрочке, - тут же поспешили уточнить представители БашРТС.

Напомним, взбудоражившее многих слово «кредит» и в самом деле прозвучало из уст ведущей программы «Вечерний Телецентр» 13 октября на телеканале БСТ. Представители БашРТС, заступаясь за Ирину Попову, назвали эти слова ведущей «субъективной оценкой телеканала».

Однако при этом в БашРТС не учли, что зрителей гораздо больше задела следующя реплика Ирины Поповой о том, что «мы сами выбираем, в какой квартире жить».

— Много пенсионеров звонили, живущих в трехкомнатных квартирах в 75 квадратных метров, — привела пример Попова.

В соцсетях эту реплику истолковали как совет пожилым людям переезжать в более тесные квартиры, если они не в состоянии оплачивать просторное жилье.

Вдобавок Ирина Попова пояснила, что потребители выражают недовольство только во время отопительного сезона, но молчат летом, когда в платежках стоят «нули».

Она также пояснила, что большие суммы в квитанциях получили в основном жильцы домов, в которых отсутствуют счетчики учета тепла

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теплоснабжение
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