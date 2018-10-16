Верховный суд Башкирии отказал в жалобе чиновника мэрии Уфы на журналистов ГТРК
Суды первой и второй инстанции встали на сторону ответчиков и полностью отказали чиновнику в удовлетворении исковых требований.
Речь идет о жалобе начальника Управления земельных и имущественных отношений Уфы Раиля Еникеева. Напомним, Раиль Еникеев, в настоящее время находится сейчас под домашним арестом в связи с хищением более 220 млн рублей. Об этой махинации и сообщили журналисты канала ГТРК-Башкортостана и Собкор.02. В статье портала Собкор, в частности, рассказывалось о том, как Раиль Еникеев и его заместитель Эдуард Сардаров лишили городскую казну многомиллионных доходов (более 220 млн рублей), списав долг за аренду земли компании, управляющей ТРК «Планета». Чиновники тогда обвинили журналистов в клевете.
Как сообщил Медиакорсети главный юрисконсульт ГТРК «Башкортостан» Артур Кутлугужин, решение суда вступило в законную силу. Кроме того, в настоящее время в Ленинском районном суде находится еще одно дело по иску заместителя Раиля Еникеева к ВГТРК и Собкору. Однако пока оно приостановлено до получения результатов лингвистической экспертизы.
Медиакорсеть следит за развитием событий.