Уфимец выиграл пять миллионов рублей в лотерею

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Выигрышный билет обошелся мужчине в 150 рублей.
Уфимец выиграл в быстрой лотерее суперприз — 5 222 196 рублей, сообщает «Башинформ». Выигрышная лотерея прошла 9 октября. Счастливый билет был куплен в лотерейном киоске за 150 рублей.
С 8 по 14 октября победителями в «Рапидо» стали 118 568 участников. Они выиграли 65 055 396 рублей.
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