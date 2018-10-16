Танкисты ЗВО отработали эвакуацию из затопленных танков

Отрабатывалась ситуация, когда техника застряла на пятиметровой глубине и необходимо срочно выбраться на поверхность. За лето 2018 года было отработано больше 1 тыс. таких погружений.

Газета «Известия» пишет, что согласно тактике, танкист под водой активизирует специальный химический патрон, который вырабатывает кислород. Воздух поступает в специальный мешок, а после подается в маску. Помимо непосредственной задачи — выжить, военнослужащие должны спасти технику. На танке необходимо закрепить буксировочные тросы для последующей эвакуации.