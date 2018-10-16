Путин выразил соболезнования в связи со смертью ученого Марка Кривошеева

По словам Путина, почивший инженер был ученым с большой буквы, внесшим неоценимый вклад в создание цифрового ТВ и телекоммуникационной сферы в целом.

Кривошеев стал ярким представителем современной инженерной и научно-технической мысли, внедрившим новые стандарты цифрового телевидения как в РФ, так и в других странах мира.