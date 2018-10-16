Путин выразил соболезнования в связи со смертью ученого Марка Кривошеева
Сегодня, 18:24Общество
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Накануне ушёл из жизни ученый-инженер Марк Кривошеев. Ему было 96 лет.
Слова соболезнования родным умершего мужчины выразил президент России Владимир Путин. Об этом пишет RNS.
Марк Кривошеев выступил создателем нынешнего цифрового телевидения.
По словам Путина, почивший инженер был ученым с большой буквы, внесшим неоценимый вклад в создание цифрового ТВ и телекоммуникационной сферы в целом.
Кривошеев стал ярким представителем современной инженерной и научно-технической мысли, внедрившим новые стандарты цифрового телевидения как в РФ, так и в других странах мира.
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