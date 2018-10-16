Песков сообщил о дате встречи Путина с членами Валдайского клуба
Сегодня, 18:52Общество
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По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, глава государства встретится с членами Валдайского клуба 18 октября.
Как написала газета «Известия», российский лидер встретится с другими участниками традиционно на пленарной сессии.
Песков добавил, что это будет в четверг, в середине дня. Путин прибудет в гостиничный комплекс «Поляна 1389», где и будет происходить его общение с членами Валдайского клуба.
Напомним, Международного дискуссионного клуба «Валдай» каждый год проходит 15-18 октября в Сочи. В этом году пройдет уже 15-е заседание клуба.
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