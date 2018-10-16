Митрополит УПЦ назвал себя клириком Константинополя

Как отметил митрополит украинской церкви, на последнем заседании Константинопольским патриархатом была отменена передача Киевской митрополии Московскому патриархату. С этого времени можно считать, что территория Украины теперь территория восстановленной митрополии Константинопольского патриархата, добавил он. Из его слов следует, что все клирики с момента принятия этого решения принадлежат Константинопольской церкви.