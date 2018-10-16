Митрополит УПЦ назвал себя клириком Константинополя
Сегодня, 18:54Общество
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Иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Дробинко) сказал, что является клириком Константинопольского патриархата.
По его мнению, это автоматически проистекает из принятого Константинополем решения, написала газета «Известия».
Как отметил митрополит украинской церкви, на последнем заседании Константинопольским патриархатом была отменена передача Киевской митрополии Московскому патриархату. С этого времени можно считать, что территория Украины теперь территория восстановленной митрополии Константинопольского патриархата, добавил он. Из его слов следует, что все клирики с момента принятия этого решения принадлежат Константинопольской церкви.
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