Дело о пытках в полиции Башкирии решили рассматривать в другом суде

Как сообщил глава Комитета Евгений Литвинов, Верховный суд Башкортостана передал дело о пытках над Венером Мардамшиным из Нефтекамского городского суда в Янаульский. Поводом стало представление главы Нефтекамского суда Александра Акулова, которое опубликовал в социальных сетях сам Литвинов.

Как говорится в документе, Акулов просит передать дело в суд, поскольку подсудимые — начальник отдела уголовного розыска полиции Нефтекамска Ильвир Сагитов и его подчиненный старший оперуполномоченный Радим Хайруллин — постоянно взаимодействовали с судьями Нефтекамского городского суда по служебным вопросам при рассмотрении уголовных, административных и гражданских дел.

Таким образом, по словам Акулова, под сомнение поставлена беспристрастность и объективность действий судей Нефтекамского городского суда. При этом на заседании в Верховном суде полицейские и их адвокаты заявили об отсутствии оснований для передачи дела в другой суд. Пострадавший Венер Мардамшин с доводами Акулова согласился.

- Инициатива неожиданная и вполне позитивная. Но тут, конечно, вопрос возникает, а что мешало так сделать перед первым рассмотрением? Получается, год целый впустую потеряли. Верховный суд удовлетворил эту просьбу, дело будет рассматриваться на смежной территории (Янаульский район). О том, не шило ли это на мыло, узнаем совсем скоро, - пишет Евгений Литвинов.

Напомним, 4 сентября, Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор в отношении начальника отдела уголовного розыска полиции Нефтекамска Ильвира Сагитова и его подчиненного старшего оперуполномоченного Радима Хайруллина, которые обвинялись в пытках током задержанного Венера Мардамшина.