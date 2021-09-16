Живая цепь волонтеров защитила стену Покраса Лампаса с именами пропавших детей

Волонтеры из «Лиза Алерт» совместно с другими активистами в течение нескольких дней круглосуточно не отходили от здания на Большой Якиманке. Сегодня там стояла живая цепь, и к стене с граффити не подпустили ни спецтехнику, ни рабочих.