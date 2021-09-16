Живая цепь волонтеров защитила стену Покраса Лампаса с именами пропавших детей

Леонов прокомментировал инцидент, случившийся на Большой Якиманке в Москве. Об этом пишут корреспонденты информационного издания readovka.news.
По словам Олега Леонова, он узнал о том, что уникальный арт-объект хотят уничтожить. Граффити с именами погибших и пропавших без вести детей намеревались закрасить, сообщил представитель «Лиза Алерт».
«У меня в голове не укладывается происходящее, - заявил Олег Леонов. - Этот мурал не просто рисунок, это напоминание обществу об острейшей социальной проблеме. Мы приложим все усилия, чтобы спасти граффити».
Волонтеры из «Лиза Алерт» совместно с другими активистами в течение нескольких дней круглосуточно не отходили от здания на Большой Якиманке. Сегодня там стояла живая цепь, и к стене с граффити не подпустили ни спецтехнику, ни рабочих.
Координатор спасателей Олег Леонов заверил общественность в том, что добьется от властей отказа от планов по уничтожению арт-объекта. Сотрудник «Лиза Алерт» вызвал к муралу представителей правительства.
Прибывшие на место инцидента чиновники из администрации вынуждены были сдаться под давлением активистов и волонтеров. Представители властей пообещали, что не тронут стену, расписанную художником Покрасом Лампасом.