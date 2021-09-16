Восточный выезд, протест Шакши и унитазы в детсадах. Итоги дня в Башкирии

В мэрии назвали причины, по которым улицу Комсомольскую в Уфе снова не открыли. Долгожданное техническое открытие улицы вот уже второй раз не состоялось в указанный срок. Летом мэрия порадовала горожан новостью о том, что техническое открытие улицы состоится 1 сентября, однако 1 сентября появилась информация о том, что техническое открытие улицы Комсомольской переносится на 15 сентября по причине ранее не учтенных высоковольтных кабелей. Сегодня, 16 сентября, Mkset вновь обратился в администрацию города Уфы, где подробно прокомментировали очередной сдвиг сроков.
Стало известно о сроках окончания строительства Восточного выезда в Уфе. Так на сегодняшний день выполнена уже почти треть работ — 30%. Хабиров предположил, что до конца 2021 года по плану завершение 40% работ, а это значит, что работы идут с опережением графика. Если темпы строительства не снизятся, то Восточный выезд сдадут раньше положенного срока — уже к концу 2023 года.
В Уфе жители Шакши создали петицию об отделении микрорайона от столицы. Жители Шакши создали петицию об отделении микрорайона либо от Калининского района либо вовсе от Уфы. Так, автор петиции Андрей Евстигнеев пишет, что можно выделить Шакшу «в отдельный район города Уфы, наподобие с Демским или отдельным районом республики». Аргументируется такое радикальное решение «скотским отношением» и «полным безразличием городских властей к жителям этой территории». В конце обращения Евстигнеев добавил, что власти города видимо не знают о существовании Шакши. На данный момент петицию поддержало 37 человек.
В Башкирии работники мусорного полигона обратились к Хабирову из-за отсутствия работы. Сотрудники мусорного полигона «Эко-сити» записали видеообращение главе Башкирии с просьбой загрузить их работой и опубликовали в сети. Исходя из видео стало известно, что поставки мусора на полигон сильно уменьшились за последние два года. Так, раньше, по словам рабочих, мусор поступал в объеме 200-300 тонн, однако сейчас всего 30-40 тонн, в результате чего многие сотрудники попали под сокращение. Сообщается, что на линии «в лучшие годы» было занято 60 человек, сейчас, по словам рабочих, штат состоит из 20-23 человек.
Мэрия Уфы рассказала об унитазах в детсаду, где жаловались на запрет ходить в туалет. Mkset получил официальный ответ администрации Уфы на запрос о деликатной ситуации вокруг туалетной комнаты в детском саду № 91 в Черниковке. Чиновники проблему отрицали и публиковали фото исправного туалета, но матери продолжали уверять, что это туалет другой группы.