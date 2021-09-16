В Уфе пассажир маршрутки обвинил водителя в краже карты «Алга»

На сайте электронной приемной органов власти республики было опубликовано обращения от возмущенного уфимца, по словам которого водитель маршрутки украл у него карту «Алга». Мужчина объясняет, что хотел расплатиться за проезд транспортной картой, на что водитель, после попытки активировать карту через терминал, сказал, что на карте недостаточно средств. А дальше события начали разворачиваться стремительно и совсем не в пользу заявителя.
— Я показал в приложении, что баланс положительный и что водитель обманывает пассажиров. На что он забрал карту! То есть, он потом проведет оплату картой. Более того, водитель всем с картой «Алга» отказывал в оплате. То есть, он это делает неоднократно и постоянно — такая уловка! — заявил пострадавший.
Теперь же уфимец требует вернуть ему карту и потраченные деньги, возбудить административное правонарушение в отношении перевозчика, оштрафовать за отсутствие кассового аппарата и вовсе лишить права на перевозку.
Отметим, что в Уфе конфликты между водителями и пассажирами на почве оплаты возникают чуть ли не каждую неделю. Ранее мы писали об угрожающем сообщении для пассажиров, где водители посоветовали уфимцам оплачивать проезд либо наличными, либо онлайн переводом, в противном случае придется «ждать часами автобус на остановке, опаздывать на работу и учебу». Также всю ситуация с картой «Алга» и общественным транспортом прокомментировал глава Башкирии. Он заявил, что в конечном счете на маршрутах останутся только те перевозчики, которые будут работать по правилам государства и выходить на диалог. Что касается карты «Алга», то, по словам главы, «это позитивная история», однако частота с которой поступают жалобы и сообщения от недовольных пассажиров, возможно, говорит об обратном.