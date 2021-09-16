В Уфе пассажир маршрутки обвинил водителя в краже карты «Алга»

Отметим, что в Уфе конфликты между водителями и пассажирами на почве оплаты возникают чуть ли не каждую неделю. Ранее мы писали об угрожающем сообщении для пассажиров, где водители посоветовали уфимцам оплачивать проезд либо наличными, либо онлайн переводом, в противном случае придется «ждать часами автобус на остановке, опаздывать на работу и учебу». Также всю ситуация с картой «Алга» и общественным транспортом прокомментировал глава Башкирии. Он заявил, что в конечном счете на маршрутах останутся только те перевозчики, которые будут работать по правилам государства и выходить на диалог. Что касается карты «Алга», то, по словам главы, «это позитивная история», однако частота с которой поступают жалобы и сообщения от недовольных пассажиров, возможно, говорит об обратном.