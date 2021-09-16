В Уфе открылась первая в Башкирии нейростудия для особенных детей

В уфимском районе Сипайлово открылась уникальная детская нейростудия. Она создана на базе Центра абилитации «Любимый малыш», который начал свою работу в 2020 году.

Если реабилитация – это процесс восстановления утраченной способности, например, после болезни, то абилитация развивает еще несформированные функции и навыки у детей. Фото: Булат Юлбарисов В Центре лечение направлено на предотвращение развития различных патологий и инвалидности, применяются дополнительные методы восстановления детей с тяжелыми заболеваниями слуха и зрения, нервной системы и двигательного аппарата. И теперь ежедневно более 50 малышей могут получать необходимое им лечение. Фото: Булат Юлбарисов В 2021 году завершены работы во второй очереди Центра – нейростудии «Баланс здоровья». По проекту выполнен капитальный ремонт двухэтажного административного здания, на территории в почти 500 кв. м. обустроены залы гидрореабилитации, скалолазания, сенсорно-динамический зал «Дом Совы», тренажерный зал для детей и родителей, кабинеты арт-терапии, танцетерапии и зал светящихся картин для создания ассоциативных связей между двумя полушариями мозга. Фото: Булат Юлбарисов Как и центр абилитации, нейростудию построили при поддержке «Башнефти». Фото: Булат Юлбарисов «Благодаря помощи башкирских нефтяников появился наш абилитационный центр, а теперь мы еще открываем уникальную для Республики Башкортостан нейростудию. У нас самое современное оборудование, которое позволяет качественно оказывать помощь детям, – отметила Файруза Латыпова, основательница Центра абилитации «Любимый малыш». – Например, аппарат, который позволяет с помощью ультразвуковых датчиков отслеживать движения ребенка и преобразовывать их в музыку и изображение. Таким образом идет стимуляция тех участков мозга, которые у ребенка еще не работают. Также у нас есть техника для глубокого исследования мозга ребенка на наличие патологий». Фото: Булат Юлбарисов В Центре внедрена европейская модель абилитации, которая доказала свою эффективность во всем мире. Акцент делается на индивидуальный подход к каждому ребенку, оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи. Фото: Булат Юлбарисов Центр абилитации и нейростудия для детей является уникальным медицинским учреждением для Республики Башкортостан и выполняет очень важную роль в работе с особенными детьми из ряда регионов России. Фото: Булат Юлбарисов

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