В Башкирию пришли дожди и прохладная погода с ночными заморозками

В Башкирию пришли дожди и прохладная погода с ночными заморозками
В Башкирию пришли дожди и прохладная погода с ночными заморозками
Вчера, 07:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Сегодня, 16 сентября жителей Башкирии ждут разные осадки и ветер.

По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра сегодня местами по Башкирии пройдут кратковременные дожди. Западный умеренный ветер местами покажет характер порывами до сильного. Днем температура воздуха по республике будет колебаться в пределах от 8 до 13 градусов Цельсия. Ночью температура воздуха составит от 2 до 7 градусов.

17 сентября ситуация незначительно усугубится. Жителей Башкирии также ждут кратковременные дожди, в отдельных районах дождь будет сопровождаться снегом. Ветер переменится с западного на умеренный северный, а температура будет сохраняться такая же как сегодня.

Напомним о том, что сегодня по Башкирии синоптики прогнозируют первый снег.

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