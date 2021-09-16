Ушла из жизни заведующая одного из детских садов Уфы

Ушла из жизни заведующая одного из детских садов Уфы
Ушла из жизни заведующая одного из детских садов Уфы
Вчера, 16:46ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com/demchane
Вера Ануфриева посвятила педагогике 45 лет своей жизни.

Трагическое известие было опубликовано в соцсетях. В нем говорится, что 15 сентября 2021 года скончалась заведующая детского сада №116 Ануфриева Вера Ивановна.

Вся жизнь Веры Ивановны неразрывно была связана с работой в сфере дошкольного образования. Трудовую деятельность начала в 1976 году воспитателем в детском саду №167 города Уфы, продолжила педагогическую деятельность в 1977 году воспитателем детского сада № 115. В 2002 году она была назначена заведующей детского сада № 289. В 2007 году была переведена заведующей детским садом № 116.

Вера Ивановна – почетный работник общего образования Российской Федерации, за свою трудовую деятельность была отмечена множеством благодарственных писем, грамот, в том числе и за заслуги и вклад развития в области дошкольного образования.

По данным собственного источника Mkset, Вера Ануфриева продолжительное время тяжело болела, болезнь и стала причиной её ухода из жизни.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы