Ушла из жизни заведующая одного из детских садов Уфы

Вся жизнь Веры Ивановны неразрывно была связана с работой в сфере дошкольного образования. Трудовую деятельность начала в 1976 году воспитателем в детском саду №167 города Уфы, продолжила педагогическую деятельность в 1977 году воспитателем детского сада № 115. В 2002 году она была назначена заведующей детского сада № 289. В 2007 году была переведена заведующей детским садом № 116.