Ушла из жизни заведующая одного из детских садов Уфы

Трагическое известие было опубликовано в соцсетях. В нем говорится, что 15 сентября 2021 года скончалась заведующая детского сада №116 Ануфриева Вера Ивановна.
Вся жизнь Веры Ивановны неразрывно была связана с работой в сфере дошкольного образования. Трудовую деятельность начала в 1976 году воспитателем в детском саду №167 города Уфы, продолжила педагогическую деятельность в 1977 году воспитателем детского сада № 115. В 2002 году она была назначена заведующей детского сада № 289. В 2007 году была переведена заведующей детским садом № 116.
Вера Ивановна – почетный работник общего образования Российской Федерации, за свою трудовую деятельность была отмечена множеством благодарственных писем, грамот, в том числе и за заслуги и вклад развития в области дошкольного образования.
По данным собственного источника Mkset, Вера Ануфриева продолжительное время тяжело болела, болезнь и стала причиной её ухода из жизни.