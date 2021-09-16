Минеева: Сотрудничество с исправительным центром может стать новой бизнес-идеей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева посетила мероприятие по открытию первого в Московском регионе Центра исправительных работ при колонии-поселении № 2 в Зеленограде. Она отметила, что от появления таких центров выигрывают как государство, так и сами осужденные.

По словам Минеевой, выгода для государства заключается в экономии средств на содержание заключенных и наблюдение за ними. Кроме того, за счет заработной платы отбывающих наказание идет погашение долга государству. Что же касается осужденных, то у них уменьшается определенный судом срок, а то, что они зарабатывают, направляется на содержание их семей. Выигрывает от открытия подобных учреждений и общество, поскольку в данном случае имеет место снижение уровня преступности за счет социализации человека, пишет gorod55.ru. В открытии Центра исправительных работ приняли участие также глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко, начальник столичного Управления ФСИН Сергей Мороз, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, председатель Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков, общественный омбудсмен Евгений Корчаго и прокурор города Москвы Денис Попов. Отмечается, что сегодня порядка 184 тысяч осужденных, в числе которых есть и предприниматели, имеют право на замену наказания принудительными работами. К настоящему времени из-за отсутствия организованных рабочих мест заявления о замене наказания принудительными работами подали чуть более трех тысяч человек. В новом исправительном центре работают 186 осужденных, которые перечисляют в государственную казну до пятой части своего заработка. По сути, центр представляет собой социальное общежитие с полноценной инфраструктурой для комфортной жизни. А бизнес-омбудсмен Минеева предложила также обустроить при центре спортивную площадку, и эта идея была поддержана Константином Чуйченко. По окончании мероприятия его участники пришли к выводу, что открытие исправительного центра является примером реализации реформы уголовно-исполнительного законодательства в части гуманизации по отношению к гражданам, отбывающим наказание. Кроме того, собравшиеся условились активнее привлекать бизнес к сотрудничеству с Федеральной службой исполнения наказаний и созданию аналогичных центров. Тем более что внакладе предприниматели не останутся: закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса, обеспечивающего занятость осужденных.

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