Шипенко и Пересильд рассказал о ходе съемок на борту МКС

Шипенко и Пересильд рассказал о ходе съемок на борту МКС
Шипенко и Пересильд рассказал о ходе съемок на борту МКС
Вчера, 22:22Общество
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд ответили на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции о предстоящих съемках фильма «Вызов», которые пройдут в открытом космосе.

Так представители издания NEWS.ru поинтересовались бытовой стороной съемочного процесса. В частности, где актеры и другие участники съемочной группы будут есть и спать после прибытия на Международную космическую станцию (МКС).

«Мы уже оценили разнообразие космического меню. В принципе, это те же блюда, которые мы едим на Земле. Есть в списке и суп-харчо, и борщи, и каши. Все в консервах, как правило — ответил Клим Шипенко.

Спать же члены съемочной группы будут в спальных мешках, у каждого будет своя каюта.

Отметим, что команда отправляется МКС очень скоро, старт корабля запланирован на 5 октября с космодрома Байконур. Поведет корабль командир МКС-66, командир ТПК «Союз МС-19» — космонавт Антон Шкаплеров.

Напомним, что подобные съемки на МКС пройдут впервые. «Вызов» станет частью большого просветительского проекта, учрежденного корпорацией «Роскосмос», Первым каналом и студией Yellow, Black and White.

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