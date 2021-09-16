Партия пенсионеров: В вопросах экологии требуется взаимодействие бизнеса и власти

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, протезирование зубов не относится к категории базовых услуг, поэтому в стоматологических клиниках проводится за определенную плату. Однако есть категории граждан, которые имеют право на бесплатное оказание данной услуги. В нее входят неработающие пенсионеры, чей доход составляет меньше прожиточного минимума. Кроме этого, в каждом регионе данный вопрос регулируется местными властями с учетом возможностей бюджета.