Партия пенсионеров: В вопросах экологии требуется взаимодействие бизнеса и власти

По сообщению издания novostivolgograda.ru, депутаты считают, что в стране необходимо внедрить специальную систему экологического правопорядка, использовать новые технологии и создать экологическое мировоззрение. По словам доктора юридических наук, сторонника Партии пенсионеров, Гульнары Ручкиной, по факту россияне живут в горячих экологических точках. В России свыше тридцати миллиардов тонн непереработанных отходов, четверть которых - токсичные.
“Так не может продолжаться”, – отметила Ручкина и добавила, что в Российской Федерации необходимо использовать современную систему мониторинга воздуха.
При этом доктор медицинских наук Эрик Праздников считает, что экология жизненного пространства зависит от здоровья и благополучия граждан. Но, по его словам, сейчас большая часть граждан не может позволить себе элементарного протезирования зубов.
Специалисты провели опрос, согласно которому более шестидесяти процентов граждан после удаления зубов не идут на протезирование. Основная причина - отсутствие необходимых средств, так как эта услуга оказывается на платной основе.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, протезирование зубов не относится к категории базовых услуг, поэтому в стоматологических клиниках проводится за определенную плату. Однако есть категории граждан, которые имеют право на бесплатное оказание данной услуги. В нее входят неработающие пенсионеры, чей доход составляет меньше прожиточного минимума. Кроме этого, в каждом регионе данный вопрос регулируется местными властями с учетом возможностей бюджета.
Однако надо понимать, что, даже если услуги протезирования предоставляются пенсионерам бесплатно, специалисты используют самые дешевые и доступные материалы: пластик и металл. Керамические протезы и протезирование на имплантатах бесплатно не делаются.
"К наиболее наглядным показателям пренебрежительного отношения чиновников к проблемам пожилых людей можно отнести и то, что в большинстве региональных департаментов здравоохранения даже не ведется учет нуждаемости пенсионеров в протезировании. Партия пенсионеров настаивает на включении в программу ОМС стоматологической страховки по протезированию для всех граждан”, - заявил Праздников.