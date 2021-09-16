Обнаружить опасное заболевание у детей помогут конкретные признаки

Обнаружить опасное заболевание у детей помогут конкретные признаки
Обнаружить опасное заболевание у детей помогут конкретные признаки
Вчера, 19:36ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Член Союза педиатров России рассказала о первых симптомах менингита у детей.

Менингит — опасное заболевание у детей, которое может вызвать серьезные осложнения на сердце, на легкие в виде пневмонии, также вызвать сепсис. Отмечается, что при заболевании повышает и риск смерти. Об этом «Москве 24» сообщила член Союза педиатров России Ирина Добрецова.

Добрецова отмечает, что вызывать врача необходимо при первых признаках заболевания, которыми являются несбиваемая температура и коматозное состояние ребенка, также рвота и судороги. Отмечается, что может появиться и сыпь по всему телу, однако возникает она уже в запущенной стадии заболевания.

Как мы уже отметили, в случае выздоровления ребенка, после менингита долгое время может оставаться симптоматика, а в дальнейшем есть риск возникновения осложнений, которые могут остаться с ним уже на всю жизнь.

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