Мэрия Уфы рассказала об унитазах в детсаду, где жаловались на запрет ходить в туалет

После того, как история стала достоянием общественности, все претензии как в детсаду, так и в мэрии назвали недостоверной информацией.

Mkset получил официальный ответ администрации Уфы на запрос о деликатной ситуации вокруг туалетной комнаты в детском саду № 91 в Черниковке. Коротко напомним ее – родители осветили свою проблему на странице Радия Хабирова в соцсети. По словам матерей, которые водят своих детей в данный детсад, воспитатели запрещали детям посещать туалет из-за неисправной сантехники, денег на ремонт которой тоже не находилось. По словам родителей об отсутствии денег на ремонт их оповещала и заведующая салом и даже районный отдел образования. Чиновники проблему отрицали и публиковали фото исправного туалета, но матери продолжали уверять, что это туалет другой группы. В поисках истины Mkset обратился в детский сад, однако по телефону сотрудница садика сообщила, что все комментарии по данному вопросу уполномочена давать лишь городская администрация. Мы обратились и туда и получили ответ, с которым спешим ознакомить читателя. Информация о том, что мэрия Уфы запрещает комментировать сложившуюся ситуацию с санузлом в детском саду № 91 является недостоверной информацией. пресс-служба администрации города Уфы Также ответ городской администрации содержал информацию и о том, что в детском саду № 91 система канализации и сантехника находится в исправном состоянии. Факт запрета детям на посещение туалетной комнаты также не подтвердился. Санузел группы, которую посещает ребенок заявителя, находится в исправном состоянии.пресс-служба администрации города Уфы Также в администрации прокомментировали и финансовый вопрос. Родители сообщали о том, что у сада нет денег на ремонт санузлов и средства на эти цели якобы просили собрать родителей детей. Администрация города сообщила, что родители (законные представители) воспитанников вправе оказывать благотворительную помощь образовательной организации только на добровольной основе. За счет добровольных пожертвований родителей в детском саду № 91 в 2019 году в младшей группе проведена замена унитаза, в 2020 году выполнен ремонт двух сливных бочков.

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