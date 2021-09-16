Лидер «Альянса врачей»* Васильева заявила о разрыве с ФБК**

Лидер «Альянса врачей»* Васильева заявила о разрыве с ФБК**
Лидер «Альянса врачей»* Васильева заявила о разрыве с ФБК**
Вчера, 19:15ОбществоФото: instagram.com/anastasy/
Председатель независимого профсоюза «Альянс врачей»* Анастасия Васильева попросила не ассоциировать организацию с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)**. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

По рассказу Васильевой, во время пандемии коронавируса члены ФБК** активно помогали альянсу в информационном плане. Однако после того, как в профсоюзе пропала нужда, «про них забыли», пишет она.

«Я очень разочарована. Менеджеры ФБК** сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все», — написала Васильева.

По ее мнению, несправедливо то, что представители фонда «сидят в Европе», а все те, кто им доверял, сейчас находятся под угрозой уголовного преследования. Об этом пишет vostokmedia.com.

«С этого дня прошу не ассоциировать меня и „Альянс врачей“* с ФБК**. Я, безусловно, не отступаюсь, и профсоюз продолжит свою работу», — заявила председатель организации. Она добавила, что они сами разберутся с уголовными делами и давлением на них.

Напомним, что «Альянс врачей»* был создан в 2018 году для защиты интересов российских врачей и медицинских работников.

28 января 2021 года Анастасия Васильева была задержана по подозрению в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на протестах в поддержку Алексея Навального. Также сотрудники «Альянса врачей»* выходили на одиночные пикеты за доступ в колонию к Навальному независимого врача.

* «Альянс врачей» — организация, признанная в России иностранным агентом.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — признан иностранным агентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.

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