Имущество Уфимского хлопчатобумажного комбината выставили на продажу

Стало известно, что на торги выставлено имущество ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат». Известно, что конкурсный управляющий комбината Александр Барбашин выставил на торги 34 лота на общую сумму в 580,2 миллиона рублей.
Так, самый дорогой лот – недостроенный бизнес-центр и право аренды участка под ним, все вместе было оценено в 274,6 миллиона рублей.
Напомним, что УХБК инициировал свое банкротство в 2018 году, а уже был признан таковым в 2020. Известно, что общий размер кредиторской задолженности комбината превышает 2 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда долг перед Россельхозбанком.