Имущество Уфимского хлопчатобумажного комбината выставили на продажу

Имущество Уфимского хлопчатобумажного комбината выставили на продажу
Имущество Уфимского хлопчатобумажного комбината выставили на продажу
Вчера, 09:06ОбществоЭлина СайфрановаФото: yandex.ru
Предприятие инициировала процедуру банкротства еще в 2018 году.

Стало известно, что на торги выставлено имущество ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат». Известно, что конкурсный управляющий комбината Александр Барбашин выставил на торги 34 лота на общую сумму в 580,2 миллиона рублей.

Так, самый дорогой лот – недостроенный бизнес-центр и право аренды участка под ним, все вместе было оценено в 274,6 миллиона рублей.

Напомним, что УХБК инициировал свое банкротство в 2018 году, а уже был признан таковым в 2020. Известно, что общий размер кредиторской задолженности комбината превышает 2 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда долг перед Россельхозбанком.

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