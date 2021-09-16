Хабиров провел выездное заседание в Межгорье и поделился планами по развитию города

Радий Хабиров сообщил, что через 2-3 года в закрытом городе появится отремонтированный Центр культуры и досуга в юго-западном Межгорье и стадион в центральной части. Также он рассказал о планах в несколько этапов реконструировать систему очистных сооружений в городе, а также привести в порядок дворы и дороги.