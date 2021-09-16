Газпромбанк Автолизинг передал ООО «Дальмонтажстрой» 18 самосвалов

Это уже не первое сотрудничество двух компаний, а повторная сделка стала возможной благодаря оперативному рассмотрению заявки и индивидуальным условиям финансирования.
ООО «Дальмонтажстрой» – многопрофильная строительная организация, оказывающая услуги с 2010 года. В портфолио компании не только объекты на дальних месторождениях, но и такой уникальный контракт, как возведение в 2013 году крыши Центрального олимпийского стадиона в городе Сочи.
«Автопарк нашей организации насчитывает 140 единиц техники, плановую замену которой мы сейчас осуществляем при помощи Газпромбанк Автолизинга. Лизинг как инструмент обновления парка для нас наиболее подходящее решение, потому что автомобили являются по сути рабочими лошадками, генерирующими прибыль компании и способными быстро окупиться. Благодаря Газпромбанк Автолизингу ранее мы уже приобрели 2 болотохода и 3 бульдозера для работы в сложных условиях. В отношениях с лизинговой компанией нас подкупила оперативность в рассмотрении сделки», – комментируют сделку в компании «Дальмонтажстрой».
Приобретенные самосвалы отправятся со стоянки подмосковного дилера на полуостров Ямал для проведения работ на Харасавэйском газовом месторождении (старт освоению дан в 2019 году). Лизингополучатель получил подряд на строительство временных и постоянных дорог для нужд месторождения, а также других объектов.
Переданные ООО «Дальмонтажстрой» самосвалы построены на шасси Mercedes-Benz Arocs 6x6 компанией «Автомастер». В качестве кузова используется Meiller Kipper с задней разгрузкой объемом 16 куб. м и грузоподъемностью до 25 т. Днище его изготовлено из стали толщиной 8 мм, стенки – 6 мм. Кузов может обогреваться выхлопными газами, а самосвальная гидравлика рассчитана на работу в условиях низких температур до –45 °С.
Подать заявку на приобретение новой и подержанной грузовой, в также иной техники, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или в «Автомаркете» Газпромбанк Автолизинга.