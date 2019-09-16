Жители России рассказали о главных качествах женщин-политиков

Как сообщает издание ФедералПресс, большая часть респондентов (78%) позитивно высказалась по отношению к женщинам-политикам. 40% из них отметили, что на сегодня в этой сфере трудится достаточное количество представительниц прекрасного пола. К сравнению: в 1998 году подобного мнения придерживались лишь 27% россиян.

9% участников опроса подчеркнули, что ключевым недостатком женщин-политиков является излишняя мягкость и эмоциональность. Еще 6% полагают, что женщины не могут сосредотачиваться исключительно на работе. 3% заявили о недальновидности и непрофессионализме дам.

Среди положительных качеств женщин политиков 11% россиян отметили близость к народу, 8% рассказали о развитой интуиции таких представителей власти, 7% отметили мудрость, 5% - доброту, и 4% - рассудительность.

Среди самых известных женщин-политиков в России опрошенные выделили председателя Совета Федераций Валентину Матвиенко (33%), Ирину Хакамаду (12%) и председателя ЦИК Эллу Памфилову (9%).

Тем не менее, специалисты ВЦИОМ отметили, что собирательный образ политика в России остается преимущественно мужским.