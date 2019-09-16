Жители России назвали оптимальную сумму заработка для накоплений
Вчера, 20:23ОбществоФото: pixabay.com
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Опрос компании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие» показал, что большинство жителей России готовы откладывать средства при доходе на каждого члена семьи более 35 тысяч рублей.
При этом основные статьи для накоплений - сбережения на случай кризиса, покупка квартиры, бытовой техники, автомобиля, а также путешествия, обучение детей, пенсия и открытие бизнеса, сообщает газета «Известия».
Почти 17% опрошенных заявили, что смогут откладывать часть денег при доходе 35-45 тысяч, 27,1% - при доходе 45-55 тысяч, 20,9% - при доходе свыше 55 тысяч рублей на человека.
Для 17,5% респондентов накопления возможны при заработке на каждого члена семьи от 25 до 35 тысяч, для 10,6% - от 15 до 25 тысяч, для 1,8% - от 10 до 15 тысяч и для 0,6% - менее 10 тысяч рублей.
Отмечается, что большинство россиян не готовы откладывать более 10% от дохода.
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