Жители России назвали оптимальную сумму заработка для накоплений

При этом основные статьи для накоплений - сбережения на случай кризиса, покупка квартиры, бытовой техники, автомобиля, а также путешествия, обучение детей, пенсия и открытие бизнеса, сообщает газета «Известия».

Почти 17% опрошенных заявили, что смогут откладывать часть денег при доходе 35-45 тысяч, 27,1% - при доходе 45-55 тысяч, 20,9% - при доходе свыше 55 тысяч рублей на человека.

Для 17,5% респондентов накопления возможны при заработке на каждого члена семьи от 25 до 35 тысяч, для 10,6% - от 15 до 25 тысяч, для 1,8% - от 10 до 15 тысяч и для 0,6% - менее 10 тысяч рублей.