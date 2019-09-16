«Яндекс» могут оштрафовать на 500 000 рублей

Теперь им грозит штраф на сумму до 500 000 рублей. Об этом информирует RNS.

Члены комиссии ФАС признали, что контекстная реклама работ и услуг по подтверждению соответствия компании FastSert распространялась с нарушениями. У организации, которая упоминалась в рекламе, нет аккредитации в национальной системе аккредитации. Другим словами, публиковать такую рекламу нельзя.

Реклама FastSert распространялась через сервис «Яндекс.Директ» в конце 2018 года. Речь идет о гиперссылке для перехода на интернет-ресурс с предложениями услуг в сфере сертификации продукции. При этом самой компания нет в реестре аккредитованных лиц, выложенном на сайте Росаккредитации, сообщили в ФАС.

Сотрудники надзорного органа потребовали от ООО «Фасткомсерт» и ООО «Яндекс» прекратить распространять незаконную рекламу. Материалы административного дела уже находятся в суде. Нарушителям грозит штраф на сумму от 100 000 до 500 000 рублей.