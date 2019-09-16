Власти Башкирии сообщили, когда дадут тепло

По информации Бориса Беляева, проверка Ростехнадзора показала, что у большинства теплоснабжающих организаций выявлены нарушения. Всего 21 район попал в «красную зону» за несвоевременную диагностику оборудования.

В первую очередь, как следует из доклада главы ведомства, тепло подадут в дошкольные и школьные заведения, медицинские объекты. Отмечается, что в трех муниципалитетах уже дали тепло в объекты социального значения.