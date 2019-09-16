Власти Башкирии сообщили, когда дадут тепло

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На оперативном совещании правительства региона и.о. министра ЖКХ Борис Беляев отметил, что республика в целом готова к отопительному сезону.
По информации Бориса Беляева, проверка Ростехнадзора показала, что у большинства теплоснабжающих организаций выявлены нарушения. Всего 21 район попал в «красную зону» за несвоевременную диагностику оборудования.
В первую очередь, как следует из доклада главы ведомства, тепло подадут в дошкольные и школьные заведения, медицинские объекты. Отмечается, что в трех муниципалитетах уже дали тепло в объекты социального значения.
И.о. министра отметил, что отапливать жилые дома начнут в том случае, если среднесуточная температура воздуха продержится на уровне +8 градусов в течение пяти дней.
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