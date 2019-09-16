Ветврач Башкирии: Собак убивает шоколад

После пяти лет работы к ней пришло понимание, что в первую очередь надо «лечить» заблуждения людей касательно братьев меньших. Ибо из-за их лени, а порой дремучести собаки и кошки испытывают постоянные муки, сравнимые с пытками.

— Ежедневно я вижу, как глубоко привязанные к своим собакам и кошкам хозяева, доводят их до могилы, а потом сами страдают.

Фото: Эмиль Мусин

Рак, сердечно-сосудистые болезни стали выявляться у четвероногих так же часто, как и у людей. Причина — улучшение диагностики, но основная — неправильный рацион.

Первый кошмар четвероногих, когда люди идут у них на поводу и кормят их со своего стола, от пуза. Животные набивают животы, смотрят на хозяев голодными глазами и голосят, выпрашивая еду. Все потому, что наша пища пуста, а при частом употреблении вредна для братьев наших меньших. Я не в рекламных целях рекомендую кормить кошек и собак только утром и вечером кормом премиум-класса. Только в нем сбалансированы все микроэлементы. Если уж хозяин решил кормить питомца обычным продуктами, надо хотя бы почитать соответствующую литературу, учиться составлять рацион из обычных продуктов, но обычно немногие утруждают себя этим.

Собак убивает шоколад, который им дают дети. В организме питомцев он превращается в яд, и Шарики мучительно болеют. Хозяева же обманываются, мол, если ест, значит ему нужно.

Через три-четыре года такого беспорядочного кормления у животных наступает ожирение, диагностируются сердечные болезни и наступает преждевременная смерть.

Третья напасть — куриные кости. Они не очищают зубы — это опасный миф, слабый желудочный сок мелких животных их не растворяет, кости застревают в кишечнике, выпирают и животные страшно мучаются несколько дней перед смертью.

Четвертое — заблуждение о полезности сырого мяса. Кормление размороженным мясом, речной рыбой тоже чревато губительными гельминтами. Мясо надо хотя бы немного проваривать, иначе животное будет страдать.

Пятое — о вредности кастрации. Но секрет в том, что под надзором специалистов она наоборот продлевает жизнь, потому что врачи профилактируют развитие онкологических заболеваний. У кошек и собак не бывает гормональных сбоев (не лезет шерсть клочьями), не случается перерождения яичников, мастоцитомы.

Не секрет, что значительная часть владельцев собак и кошек, особенно молодых, даже не понимают, от чего так рано умерли их питомцы. Нередко они сами ставят им диагнозы по интернету. А между тем в городах Башкирии любой ветврач общей практики способен предупредить и вылечить на ранней стадии большой спектр заболеваний. В Уфе — специализация гораздо глубже. Есть стоматологи, рентгенологи, УЗИ-сты. Если у вас завелся питомец, надо сразу ехать к врачу и оформлять паспорт прививок — это отношение к животному с уважением, а не как к игрушке, которую можно выкинуть, когда она надоест.

Если составить топ-3 болезней кошек, то на первом месте — вирусные ринотрахеиты (людям не передаются), на втором и третьем — инфекционные заболевания и сердечно-сосудистые (ожирение).

У собак на первое место выходят сезонные — клещи (пироплазмоз), из-за которых возникают патологии сердца, поражается центральная нервная система, отказывают печень и почки. На ранних стадиях мы с этим успешно боремся, на поздних — изменения необратимы.

На втором — инфекционные энтериты, на третьем — всевозможные травмы порезы, переломы, раны от колючей проволоки, рыболовных крючков, нагноения от заноз и т. д.

Часто приносят ящериц, черепах с проломанным панцирем. Мы их «склеиваем» достаточно успешно. Однажды принесли ястреба с поломанным крылом. Он тоже прошел успешную терапию и сейчас где-то летает.