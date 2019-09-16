В Уфе в связи с ремонтом перекроют движение улицы
Сегодня, 17:46ОбществоРоман ФаткуллинФото: Администрация Уфы
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В городской администрации сообщили, что с 16 сентября запланирован ремонт по проспекту Октября на участке от улицы Братьев Кадомцевых до улицы Города Галле
Отремонтировать планируется 400 метров – будет выровнено покрытие, заменены бортовые камни, а также локальный ремонт тротуаров, отмечается в релизе мэрии. Сообщается также, что работы планируют завершить до 30 сентября 2019 года.
Уфимцев предупредили, что на время ремонтных работ будет ограничено движение по половине проезжей части и попросили проявить понимание и терпение.
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