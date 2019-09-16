В Уфе сообщили, когда будет осеннее равноденствие

На сайте планетария поясняется, что в этот день в 12:49 центр Солнечного диска пересечет небесный экватор. «Этот момент называют равноденствием», – прокомментировали астрономы.

Именно в этот день продолжительность дня и ночи одинакова и равна 12 часам. «Однако из-за рефракции, которая как бы «приподнимает» Солнце над горизонтом, световой день длится все же несколько дольше», – уточнили в планетарии.

Фото: Уфимский планетарий