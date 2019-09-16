В Уфе сообщили, когда будет осеннее равноденствие

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
О том, что осеннее равноденствие наступит 23 сентября, сообщили в уфимском планетарии.
На сайте планетария поясняется, что в этот день в 12:49 центр Солнечного диска пересечет небесный экватор. «Этот момент называют равноденствием», – прокомментировали астрономы.
Именно в этот день продолжительность дня и ночи одинакова и равна 12 часам. «Однако из-за рефракции, которая как бы «приподнимает» Солнце над горизонтом, световой день длится все же несколько дольше», – уточнили в планетарии.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Уфимский планетарий
Дополнительно сообщается, что в начале сентября долгота дня в Уфе составляет 13 часов 44 минуты, а в конце – 11 часов 37 минут. Таким образом, за месяц день уменьшается на два часа и будет продолжать убывать до 22 декабря – дня зимнего солнцестояния.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей