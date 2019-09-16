В Уфе к медикам обратилась еще одна женщина, отравившаяся шаурмой в Сипайлово

Сегодня, 16 сентября, стало известно, что за помощью к врачам обратилась еще одна женщина, отравившаяся шаурмой в том же самом уличном киоске. Об этом сообщил портал UFA1.RU со ссылкой на свой источник.

По уточненным данным, речь идет о матери двоих детей, которые ранее уже были госпитализированы в инфекционную больницу после отравления некачественной шаурмой. Их мать поначалу не чувствовала симптомов отравления, но теперь ей стало значительно хуже.

Напомним, несколько дней назад в Уфе в больницу попали сразу 15 человек, которые покупали шаурму в уличном киоске в микрорайоне Сипайлово.

Отец пострадавших детей ночью приехал к киоску и устроил допрос его сотрудникам, те признались, что хозяин заставил их продать остатки начинки с истекшим сроком годности. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Глава города Ульфат Мустафин предложил в соцсетях закрыть все подобные заведения, однако его предложение не встретило поддержки у комментаторов.