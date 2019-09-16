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В России оставили без изменений приговор подозреваемому в шпионаже гражданину Польши
Сегодня, 15:54Общество
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В четверг, 12 сентября Верховный суд Российской Федерации признал «законным и обоснованным» приговор поляку Марину Радзаевски.
Иностранца признали виновным в попытке вывезти из России комплектующие зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом информирует RNS.
Доводы защиты и апелляционную жалобу российский суд оставил без внимания. Вердикт, ранее вынесенный Московским городским судом, Верховных суд РФ оставил без изменений. В России по статье «Шпионаж» Марина Радзаевски приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
В ФСБ заявили, что осужденный иностранец работал на некую польскую организацию. Последняя якобы является основным поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб Польши.
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