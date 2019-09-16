В России оставили без изменений приговор подозреваемому в шпионаже гражданину Польши

Иностранца признали виновным в попытке вывезти из России комплектующие зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом информирует RNS.

Доводы защиты и апелляционную жалобу российский суд оставил без внимания. Вердикт, ранее вынесенный Московским городским судом, Верховных суд РФ оставил без изменений. В России по статье «Шпионаж» Марина Радзаевски приговорили к 14 годам колонии строгого режима.