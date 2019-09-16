В Boeing рассказали о решении проблем с безопасностью самолетов

В течение пяти месяцев до этого заявления велась работа спецкомитета, сотрудники которого опрашивали специалистов авиапромышленности, сообщает газета «Известия».

Такая работа была организована для того, чтобы принимаемые для усиления безопасности лайнеров Boeing меры были действенными.

Выводы, которые сделали эксперты, опубликуют в ближайшие дни. Предполагается, что появятся изменения в кабинах самолетов, а также ряд структурных нововведений.

При разработке новых моделей лайнеров специалисты будут отчитываться перед главным инженером, а не отвечающим за проект менеджером.