В Boeing рассказали о решении проблем с безопасностью самолетов
Вчера, 20:39ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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Руководство Boeing заявило о скором оглашении информации, касающейся повышения безопасности произведенных компанией самолетов.
В течение пяти месяцев до этого заявления велась работа спецкомитета, сотрудники которого опрашивали специалистов авиапромышленности, сообщает газета «Известия».
Такая работа была организована для того, чтобы принимаемые для усиления безопасности лайнеров Boeing меры были действенными.
Выводы, которые сделали эксперты, опубликуют в ближайшие дни. Предполагается, что появятся изменения в кабинах самолетов, а также ряд структурных нововведений.
При разработке новых моделей лайнеров специалисты будут отчитываться перед главным инженером, а не отвечающим за проект менеджером.
Несколько стран приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX из-за обнаруженных неполадок. Именно с ними связывают две крупные авиакатастрофы, в эфиопии и в Индонезии.
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