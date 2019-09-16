В Башкирии сократили дефицит врачей

Он также отметил, что только в августе удалось привлечь 105 участковых терапевтов. В качестве эффективной меры чиновник выделил компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ.

Максим Забелин добавил, что 150 врачей, которые ранее не попали в программу «Земский доктор», получили денежные компенсации в размере миллиона рублей. Еще по миллиону получат 125 дефицитных специалистов.