В Башкирии сократили дефицит врачей

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И.о. министра здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил, что разница между прибывшими и убывшими специалистами, по состоянию на 1 сентября, достигла 457 врачей. Из них 200 медиков – те, кто оказывает первую помощь.
Он также отметил, что только в августе удалось привлечь 105 участковых терапевтов. В качестве эффективной меры чиновник выделил компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ.
Максим Забелин добавил, что 150 врачей, которые ранее не попали в программу «Земский доктор», получили денежные компенсации в размере миллиона рублей. Еще по миллиону получат 125 дефицитных специалистов.
«Принято постановление об увеличении гарантированной окладной части в структуре заработной платы. Минимальный размер оклада врача-специалиста вырос с 13 042 рублей до 17 177 рублей. Оклад составляет более 60% от общего размера зарплаты, – дополнительно рассказал Максим Забелин.
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