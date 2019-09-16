В Башкирии распродают арестованные автомобили

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На аукцион Управления ФСПП по региону выставлены на аукцион десятки арестованных автомобилей. Торга назначены на 14 октября.
Самая высокая стоимость на предстоящих торгах стала у автомобиля Mercedes-Benz G500 2013-го года выпуска с начальной стоимостью 3 млн 570 тысяч, на втором месте Infiniti FX30d того же года за 1 млн 232 500 рублей и на третьем – Mercedes-Benz С 180 годом 2012 года.
Есть и более доступные варианты, например, автомобиль Daewoo Matiz 2008-го года выпуска, начальная стоимость которого 29 988 рублей.
Купить автомобиль на торгах смогут все желающие, кто подаст заявку до 25 сентября заявку и оплатит задаток.
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