В Башкирии распродают арестованные автомобили

Самая высокая стоимость на предстоящих торгах стала у автомобиля Mercedes-Benz G500 2013-го года выпуска с начальной стоимостью 3 млн 570 тысяч, на втором месте Infiniti FX30d того же года за 1 млн 232 500 рублей и на третьем – Mercedes-Benz С 180 годом 2012 года.