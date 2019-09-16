В Башкирии признан банкротом еще один застройщик

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Арбитражный суд республики признал банкротом строительную компанию «Квартал». Решение о несостоятельности принято по иску подрядной организации «Ресурс», сообщает «РБК-Уфа».
Сумма исковых требований составляет 31,39 млн рублей, где 31,17 – основной долг, а остальное неустойка.
По информации журналистов, «Квартал» был застройщиком многоквартирного жилого дома в квартале улиц Пушкина, Октябрьской революции, Новомостовой и проспекта Салавата Юлаева.
В издании также уточняют, что строительство началось в 2011 году и приостановилось из-за действующей на отданной под застройку площадке АЗС.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей