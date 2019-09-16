В Башкирии признан банкротом еще один застройщик

По информации журналистов, «Квартал» был застройщиком многоквартирного жилого дома в квартале улиц Пушкина, Октябрьской революции, Новомостовой и проспекта Салавата Юлаева.

В издании также уточняют, что строительство началось в 2011 году и приостановилось из-за действующей на отданной под застройку площадке АЗС.