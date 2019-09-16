В Башкирии предупредили о сильном ветре

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В региональном МЧС со ссылкой на Башгидромет сообщили, что сегодня, 16 сентября с 20:00 до 20:00 17 сентября в республике порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Его средняя скорость 8-13 м/с.
По информации башкирского главка спасателей, в регионе в этот период ожидается облачная погода, небольшой дождь с прояснениями.
Известно также, что температура воздуха ночью составит от +6 до+11°, днем от +14 до +19°.
В ведомстве попросили жителей соблюдать правила безопасности при усилении ветра и ограничить выход из зданий.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей