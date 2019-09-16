В Башкирии органы жилнадзора обяжут проверять электросети в домах
Сегодня, 11:39ОбществоМинзаля АскароваФото: Медиахолдинг1Mi
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Данное решение мотивируется намерением снизить количество пожаров из-за неисправных бытовых приборов и электросетей.
Во время еженедельного совещания в правительстве Башкирии сообщили о планах наделить органы жилнадзора республики полномочиями и обязанностью проверок электросетей в домах, в том числе, в индивидуальных. Такое решение, по мнению республиканских властей, сократит количество бытовых пожаров.
- Основные пожары у нас случаются из-за небрежного использования приборов. Сейчас начнется отопительный сезон и эта история опять будет повторяться. Поэтому надо пройти дома категории людей, которые чаще всего становятся участниками пожаров, - отметили участники совещания.
Напомним, согласно докладу председателя Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова, за прошедшую неделю в республике произошло 216 пожаров, в которых погибло три человека.
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