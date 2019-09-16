В Башкирии начальника полиции осудят за взяточничество

В следственном комитете сообщили, что в Ишимбае осудят начальника местного отдела по обвинению во взяточничестве (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
В релизе ведомства уточняется, что летом 2017 года он потребовал от руководителя автостоянки ежемесячно передавать ему взятку в размере 500 рублей за каждый направленный на нее автомобиль, а взамен обещал поспособствовать, чтобы машин было еще больше.
В период с августа 2017 года по апрель 2018 года мужчина передал полицейскому 170 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
«По данному факту Министром внутренних дел по Республике Башкортостан Романом Деевым была назначена служебная проверка. Сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Материалы были направлены в СУ СК РФ по РБ. После вынесения решения суда будет принято решение об увольнении его из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения к установленной законом ответственности», – отметили в МВД.