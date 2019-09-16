В Башкирии начальника полиции осудят за взяточничество

В релизе ведомства уточняется, что летом 2017 года он потребовал от руководителя автостоянки ежемесячно передавать ему взятку в размере 500 рублей за каждый направленный на нее автомобиль, а взамен обещал поспособствовать, чтобы машин было еще больше.

В период с августа 2017 года по апрель 2018 года мужчина передал полицейскому 170 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.