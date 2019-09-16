Таксистов Башкирии будут обучать возить незрячих и инвалидов

В течение этого периода планируется обучить таксистов обслуживать инвалидов на колясках и незрячих.

По информации регионального комитета по транспорту, в настоящий момент по программе «Доступная среда» переоборудовано 18 автовокзалов, где после реконструкции появились специальные парковки, санузлы, датчики для слабовидящих на входных дверях, тактильные таблички.