Таксистов Башкирии будут обучать возить незрячих и инвалидов

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Пресс-служба Уфы объявила, что в республике объявлен месячник социального такси.
В течение этого периода планируется обучить таксистов обслуживать инвалидов на колясках и незрячих.
По информации регионального комитета по транспорту, в настоящий момент по программе «Доступная среда» переоборудовано 18 автовокзалов, где после реконструкции появились специальные парковки, санузлы, датчики для слабовидящих на входных дверях, тактильные таблички.
Напомним, в Уфе состоялся скандал, когда водитель общественного транспорта не пустил в салон незрячую женщину с маленькой дочкой, которые были вместе с собакой-поводырем.
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