Проведение конкурса качества в Башкирии будет стоить 1,1 миллиона рублей

Организация и проведение ежегодного конкурса на соискание премий правительства Башкирии будет стоить 1,1 миллиона рублей. Такую сумму получит организатор – Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на производстве. Это частное образовательное учреждение и единственный участник конкурса на право проведения мероприятия.