Проведение конкурса качества в Башкирии будет стоить 1,1 миллиона рублей
Сегодня, 10:03ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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В конкурсе на право проведения мероприятия участвовал один участник.
Организация и проведение ежегодного конкурса на соискание премий правительства Башкирии будет стоить 1,1 миллиона рублей. Такую сумму получит организатор – Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на производстве. Это частное образовательное учреждение и единственный участник конкурса на право проведения мероприятия.
В организационную работу, в частности, помимо всего прочего входит, например, распространение информации о конкурсе, прием и экспертиза заявок, подготовка справочных материалов, консультационные услуги, изготовление кубков, дипломов и другая организационная работа.
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