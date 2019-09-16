Новый сервис Альфа-Банка позволит холдингам создавать свой «банк под ключ»

Так, за счет сервиса клиенты получили возможность управлять банковскими счетами, платежами, кредитными и депозитными продуктами, пулом ликвидности, взаимодействуя с другими внутриорганизационными сервисами.

По словам руководителя центра разработки инноваций Альфа-Банка Дениса Додона, клиент через сервис "создает банк" внутри банка, настраивая его под себя. При этом участие самого банка не требуется. Фактически платформа действует как облачные сервисы, предоставляющие всю мощь своего сервера.

Как пишет NewsNN, интерфейс DTCM заточен под бизнес-приложение, объединяющее инновационные разработки, среди которых открытый банкинг и API, технология распределенного реестра, смарт-контракты. Додон также подчеркнул, что клиент получил полноценный опционал по изменению лимита счетов, времени сбора средств, управления настройками. Пользователи могут вести электронный документооборот, адаптируя под себя все денежные операции.

На сегодняшний день все имеющиеся на рынке решения являются ограниченными, в то время как DTCM синхронизируют все процессы и приложения в рамках системы, базирующейся на предпочтениях корпоративного клиента Альфа-Банка. Вместе с тем клиент может выбирать IT-провайдера, нужный ему банковский продукт и тариф.

По убеждениям Додона, еще одним преимуществом механизма является то, что настройки DTCM способны соединять с программным пакетом ERP, осуществлять цифровой документооборот с банком. Клиент также может интегрировать расчетный контроль в центр управления расчетами группы и управлять казначейским функционалом.

Что касается DTCM, Додон акцентировал внимание на необходимости приложения для бизнеса, включающего преимущественное количество юридических лиц или ДЗО с разными счетами в одной структуре. К примеру, управляющие и строительные фирмы, трастовые холдинги, и многочисленные госкомпании, желающие получить сервисы согласно принятой бизнес-логике.

Коллеги Альфа-Банка отмечают быстрое развитие банка и его стремление к применению инновационных разработок. Так, начальник управления развития дистанционных каналов корпоративного бизнеса ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрий Бурашников подчеркнул, что его банк разрабатывает схожее с сервисом Альфа-Банка и X5 Retail Group приложение.