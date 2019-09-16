«Не можем бесконечно тратить деньги»: Хабиров призвал бережнее относиться к подъездам

На оперативном совещании в правительстве Башкирии очередной раз доложили о хоже реализации проекта «Башкирские дворики». По словам директора фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» Павла Сафонова, в 1602 подъездах из четырех тысяч запланированных ремонтные работы завершены. Еще 1708 подъездах ремонт все еще ведется. Всего ремонтом охвачены 83 процента намеченных по плану подъедов.

Сафонов подчеркнул, что оплата подрядчикам проводится только после завершения работ и подписания актов приемки, речь об авансировании или частичной оплаты не идет.

Муниципалитеты предложили на 2020 год включить в программу более 4 тысяч подъездов. Сейчас ответственные лица проекта заняты корректировкой объемов работ исходя из общего объема финансирования.

Глава региона Радий Хабиров напомнил, что ремонт подъездов — задача государственного уровня. По его мнению, к 2024 году все подъезды республики должны быть охвачены ремонтом. Он также призвал жителей республики бережно относится к ним, так как «мы не можем бесконечно тратить деньги на подъезды и на дворики».