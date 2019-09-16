Главного следователя Перми наказали за волокиту в деле о «подмене» двух тягачей
Вчера, 22:45ОбществоФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура Пермского края направила представление руководителю ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю Максиму Шилову по факту волокиты, которая была допущена в ходе расследования уголовного дела. Речь идет об истории с «подменой» двух тягачей.
Properm.ru пишет, что уголовное дело по факту особо крупного мошенничества во время реализации автомобилей было инициировано шестнадцатого апреля текущего года. Однако расследование до сих пор не завершено.
Отмечается, что в связи с допущенной следственной ошибкой прокуратура края внесла представление на имя начальника ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. Ход проверок и следственных мероприятий контролируется надзорными органами.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей