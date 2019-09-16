Читатели Мkset собрали библиотеку для подопечных Старобаишского интерната в Башкирии

Напомним, 17 августа на сайте Медиакорсети был опубликован материал об уникальном в нашей республике и стране интернате для престарелых и сирот, который находится в Дюртюлинском районе Башкирии.

Интернат работает с 2007 года. Если раньше здесь жили престарелые инвалиды, семьи которых оказались не в состоянии их содержать, то позже на полное гособеспечение сюда перевели еще и детей, нуждающихся в постоянном уходе, от которых отказались родители. Большинство их родителей были лишены прав из-за своего аморального образа жизни.

Сразу после публикации статьи мы объявили сбор книг для достойной библиотеки и различных подарочных наборов для творчества подопечным интерната

В результате, всего за несколько недель, нашим читателям удалось собрать библиотеку для взрослых и детей. На книжных полках интерната теперь появились шедевры русской классической литературы, произведения отечественных и зарубежных современных авторов, издания по искусству и живописи, шахматам, а также детская литература. Кроме того, неравнодушные уфимцы привезли и наборы для творчества, ткани, украшения.