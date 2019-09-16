Банкет архивариусов от имени правительства Башкирии обойдется бюджету в 0,7 миллиона
Сегодня, 09:55ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Гостей столицы будут кормить и поить, в том числе, спиртными напитками.
Сюжеты: Эксклюзив
Мероприятие – Научно-методический совет архивных учреждений Приволжского федерального округа (ПФО) – состоится в Уфе 15-16 октября текущего года. Пройдет оно, как и аналогичные мероприятия, в «Конгресс-Холле Торатау». Гостей со всего ПФО приедет 100 человек. Кормить будут за счет бюджета.
И не только кормить обедами – также состоится торжественный прием от имени правительства Башкирии – тоже за счет бюджета. Меню, согласно техническому заданию, достаточно интересное и разнообразное: борщи, семга, капризе, казылык, бастурма, кондитерские изделия. Водка, вино белое и красное – как положено. Стоимость гуляний – 650 тысяч рублей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей