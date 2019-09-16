Банкет архивариусов от имени правительства Башкирии обойдется бюджету в 0,7 миллиона

Мероприятие – Научно-методический совет архивных учреждений Приволжского федерального округа (ПФО) – состоится в Уфе 15-16 октября текущего года. Пройдет оно, как и аналогичные мероприятия, в «Конгресс-Холле Торатау». Гостей со всего ПФО приедет 100 человек. Кормить будут за счет бюджета.