Власти прокомментировали возобновление масочного режима в Башкирии

Ранее выпущенные Роспотребнадзором рекомендации по недопущению распространения коронавируса на территории России включают в себя возобновление масочного режима в общественных местах в тех регионах, где в неделю регистрируется более 50 заболевших. Ситуацию в повторным введением масочного режима в Башкирии Mkset прокомментировали в правительстве региона, а также в республиканском Роспотребнадзоре.
Так, ранее Роспотребнадзор выступил с рекомендацией возобновить ношение масок в общественном транспорте, а также местах скопления людей. Данная рекомендация относится к тем регионам, где в течение неделе фиксируется более 50 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч граждан.
Как сообщили корреспонденту Mkset в пресс-службе правительства региона, в настоящий момент вопрос о повторном введении масочного режима в оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции не обсуждался.
В региональном Роспотребнадзоре Mkset, в свою очередь, сообщили, что на данный момент не видят необходимости в возвращении к обязательному ношению масок в людных местах. В ведомстве отметили, что решение о введении тех или иных мер по противодействию распространения коронавируса принимается членами оперативного штаба куда входят глава региона, а также руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак. Подчёркивается также, что сейчас действие ранее введённых антиковдиных мер было приостановлено с учётом эпидемиологической ситуации в республике.