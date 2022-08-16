Власти прокомментировали возобновление масочного режима в Башкирии

Власти прокомментировали возобновление масочного режима в Башкирии
Власти прокомментировали возобновление масочного режима в Башкирии
Вчера, 15:45ОбществоАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
Ситуацию с принятием антиковидных мер прокомментировали в правительстве региона, а также в республиканском Роспотребнадзоре

Ранее выпущенные Роспотребнадзором рекомендации по недопущению распространения коронавируса на территории России включают в себя возобновление масочного режима в общественных местах в тех регионах, где в неделю регистрируется более 50 заболевших. Ситуацию в повторным введением масочного режима в Башкирии Mkset прокомментировали в правительстве региона, а также в республиканском Роспотребнадзоре.

Так, ранее Роспотребнадзор выступил с рекомендацией возобновить ношение масок в общественном транспорте, а также местах скопления людей. Данная рекомендация относится к тем регионам, где в течение неделе фиксируется более 50 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч граждан.

Как сообщили корреспонденту Mkset в пресс-службе правительства региона, в настоящий момент вопрос о повторном введении масочного режима в оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции не обсуждался.

В региональном Роспотребнадзоре Mkset, в свою очередь, сообщили, что на данный момент не видят необходимости в возвращении к обязательному ношению масок в людных местах. В ведомстве отметили, что решение о введении тех или иных мер по противодействию распространения коронавируса принимается членами оперативного штаба куда входят глава региона, а также руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак. Подчёркивается также, что сейчас действие ранее введённых антиковдиных мер было приостановлено с учётом эпидемиологической ситуации в республике.

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