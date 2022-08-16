В Башкирии местные жители жалуются на массовую гибель рыбы в одной из рек

В Башкирии местные жители жалуются на массовую гибель рыбы в одной из рек
В Башкирии местные жители жалуются на массовую гибель рыбы в одной из рек
Вчера, 19:40ОбществоАзамат НуховФото: Ольга Лузина / 1MI
Кадры с места событий были опубликованы в телеграм-канале «Новости. Уфа Башкортостан»

В Стерлитамакском районе республики произошло отравление воды в реке Тюрюшля. Кадры с места событий в сети опубликовали местные жители.

По словам очевидцев, вода в реке стала мутной и приобрела белый оттенок, а в воздухе повис сильный запах химии. Также из-за отравления воды в реке массово гибнет рыба. Сообщается, что вода в реке может представлять угрозу для местных жителей — на берегу реки расположены жилые дома, а рядом с водоёмом играют дети.

— У нас произошло что-то нереальное. Вода в речке превратилась в бело-зелёную жижу, вся рыба просто всплыла и куча дохлой рыбы, которая валяется, — комментируют ситуацию очевидцы.

За комментарием по сложившейся ситуации Mkset обратился в региональное Министерство природопользования и экологии. Мы опубликуем его сразу после получения.

Напомним, ранее пользователи сети рассказали о массовой гибели рыбы в реке Узень Кармаскалинского района республики. Местные жители в связи с инцидентом обратились в органы сельской администрации, однако реакции на их обращения не последовало.

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