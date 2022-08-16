В Башкирии местные жители жалуются на массовую гибель рыбы в одной из рек

По словам очевидцев, вода в реке стала мутной и приобрела белый оттенок, а в воздухе повис сильный запах химии. Также из-за отравления воды в реке массово гибнет рыба. Сообщается, что вода в реке может представлять угрозу для местных жителей — на берегу реки расположены жилые дома, а рядом с водоёмом играют дети.